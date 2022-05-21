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Dijital Okur Yazarlık projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ulusal Çocuk Forumunda yayımlanan sonuç bildirgesindeki talepleri yerine getirilerek 12-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uygulanmaya başlandı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:19
Dijital Okur Yazarlık projesi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ni uygulamaya konulduğunu söyledi. Türkiye’de 2000 yılında bu yana her yıl 20 Kasım’da tüm illerden İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin Ankara’da Ulusal Çocuk Forumunda buluştuğunu hatırlatan Neşeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumunun son toplantısının ‘Dijitalleşen Dünyada Çocuk’ temasıyla Kasım 2021’de düzenlendiğini belirtti. Neşeli, forumda çocukların öneri ve taleplerinden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandığına işaret etti. Bildirgede, “İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından Dijital Okuryazarlık Ehliyeti konulu bir proje başlatılması, bu kapsamda dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında eğitim çalışmalarının yapılması” önerisinin yer aldığını dile getiren Neşeli, bildirgenin ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldığını vurguladı. İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından dijital okuryazarlık, güvenli internet konularında eğitim çalışmaları planladığının altını çizen Neşeli, ‘’12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. Ülke genelinde 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamlandı. Çocuklarımızın bilinçli bir ‘dijital okuryazar’ olmasının yanı sıra çevrelerinde de farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle çocuklarımızın güvenli internet kullanımı, sosyal medyayı doğru kullanma, siber zorbalık, dijital dünyadaki sorumluluklar ve dijital mahremiyet konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz” dedi.
Projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Neşeli, Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çoğunluğu lise öğrencisi çocuklara “eğitici eğitimi” verildiğini anlattı. Eğitimin çevrim içi gerçekleştirildiğini dile getiren Neşeli, eğitim konularının  “dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, dijital oyunlar, sosyal medyanın doğru kullanımı, siber zorbalık ve dijital dünyada sorumluluklar” başlıklarından oluştuğunu belirtti.
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Dijital Okur Yazarlık Projesi
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