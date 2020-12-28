Dijital dönüşüm BAŞLIYOR

‘Bakkalımla El Ele’ projesi ile 81 ildeki bakkal esnafına e-ticaretten, müşteri ilişkisine, dijital pazarlamadan, reklam ve sosyal medya kadar eğitimlerin verileceği bildirildi. Söz konusu eğitimlere Bakanlığın dijital eğitim portalı ‘Sanal Ticaret Akademisi’nden ücretsiz ulaşılabileceği, belirli illerde gezici TIR'lar ile projenin tanıtımının yapılacağı açıklandı. Bakkal esnafının hayatını kolaylaştıracak çözümlerin eğlenceli videolarla aktarıldığı eğitimlerin sonunda başarılı bakkallara ‘En Dijital Bakkal’ sertifikası verilecek. Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzasıyla 81 ilde faaliyet gösteren tüm bakkal esnafını söz konusu ücretsiz eğitime ve dijital dönüşüme davet eden mektup gönderildi.