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Dijital değişim başladı

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, geçtiğimiz günlerde yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliği ile tüm meslek grupları için dijital bir değişimin başladığını söyledi.

Dijital değişim başladı

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, geçtiğimiz günlerde yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliği ile tüm meslek grupları için dijital bir değişimin başladığını söyledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Dijital değişim başladı

Bulut, bundan sonraki süreçte tutulması gereken ‘e-belge, e-fatura, e-pusula ve e-defterler’ konusunda mükellefleri uyardı, “Ülkeler, ekonomiler, piyasalar gibi bu alanın bir bileşeni unsuru olan mesleğimiz de her geçen gün değişime uğramakta, elektronik dönüşüm sürecine ayak uydurmaktadır. E-fatura, E-irsaliye, E-arşiv fatura, E-defter, E-müstahsil, E-Serbest meslek makbuzu uygulamalarına 2020 yılından itibaren geçilecektir’’ dedi. Bulut, Varlık Barışı olarak bilinen Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması uygulamasının geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde TBMM'de görüşülerek yasalaşan torba kanun gereği yıl sonuna kadar uzatıldığını hatırlattı. Bulut, tüm bu değişiklikleri ve destekleri detaylarıyla özümsemek için profesyonel destek alınmasını önderdi. 

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