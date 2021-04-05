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Dijital Çağın Girişimciliği

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen Dijital Çağın Girişimciliği konulu etkinlik düzenlendi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:45
Dijital Çağın Girişimciliği

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şube Müdürü Esra Bilici, Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zuhal Akgün, Girişimci Gülhan Karaca, Halk Eğitim Merkezlerinde Mesleki Eğitim Kurslarına devam eden kursiyerlerin katılımları gerçekleştirilen etkinlik online olarak yapıldı. Türkiye’de yapılan araştırmaların, işsizliğin temel nedeninin iş arama sürecindeki kişilerin mesleksiz olması olduğuna dikkat çekilerek, İŞKUR’un işsizliğin temel nedeni çözmek için devamlı olarak mesleki eğitim kursları açtığına vurgu yapıldı. Bu kurslardaki amacın, istihdamın korunmasına, artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına, özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak olduğu bildirildi. Kurslar sayesinde mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretilirken, mesleği olan vatandaşların da niteliklerini geliştirip, mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edildiklerine de vurgu yapıldı. Son dönemde adı sıklıkla duyulan ‘Dijital Dönüşüm’ ile ilgili farkındalık sağlamak, çeşitli yetkinlikler kazanmak, girişimci adaylarını rekabette avantajlı konuma getireceğinin altı çizilerek, ‘’Çünkü dünya devamlı değişiyor. Bu değişime ne kadar kısa sürede uyum sağlanırsa o kadar fazla yol kat edilir’’ denildi. Düzenlenen etkinlik kapsamında, kursiyerlere Kooperatifçilik, Dijital Pazarlama, Girişimcilik ve kariyer alanında bilgiler aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dijital Çağın Girişimciliği
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