DEZENFEKTEYE DEVAM

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan Covid-19 ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerekli çalışmaların yürütüldüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, okul ve kurumlarda alınması gereken önlemleri içerisinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantılarına da başlandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde Dr. Muhammed Fatih Akova tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlerine Korona Virüsten korunma amaçlı eğitim verildi.

DEZENFEKTE İLACI

Covid-19 salgın nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan hijyen ve dezenfektan çalışmaları kapsamında Okul ve Kurumlara dezenfektan ilaçları ile birlikte ekipmanların dağıtımı yapıldı. Covid-19 Salgın nedeni ile Yozgat il genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Kaymakamlık binası, Halk Eğitim Merkezi, Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi gibi kurumlar ile okullar dezenfekte edildi.

BELDEDE DEZENFEKTE

Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesinde ise belediye öncülüğünde, Korona Virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın da katıldığı dezefekte çalışmaları kapsamında, beldedeki tüm sokaklar, çöp konteynırları, hayvan gübresi depolama alanlarının tamamı, cami, okul, abdesthane, çeşmeler, mezarlıklar, tuvaletler ile özellikle vatandaşların temas edebilecekleri alanlar, yoğun bir şekilde kullanılan ortak alanlar ilaçlandı.