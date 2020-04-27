Dezenfekteye devam

YOZGAT Belediyesi, Korona Virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona virüs salgınına karşı Özel Halk Otobüsleri’nde Zabıta Ekipleri tarafından maske dağıtımı yapıldı, bu arada sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuldu. Belediye temizlik ekipleri ise şehir merkezindeki ana cadde ve kaldırımlarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütüyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Korona virüs salgınına karşı başlatmış oldukları temizlik çalışmalarının tüm cadde ve sokaklarda sürdürülüp, özel ilaçlarla yıkanarak dezenfekte edildiğini kaydetti.