DEZENFEKTEYE DEVAM

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak korona virüse karşı tedbirlerini sürdürdüklerini bildirdi. Kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Köse, evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlılar ile 60 yaş üzerindeki vatandaşlara alışveriş hizmeti sunulacağını söyledi. Köse, ‘’60 yaş üzeri hemşehrilerimizin sokağa çıkmasının salgın döneminde riskli olması dolayısıyla önlem olarak alışverişlerini belediye olarak biz yapıp evlerine kadar teslim edeceğiz. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşımız 0354 666 66 66 numaralı çağrı merkezimizi aradığında hemşehrilerimizin temel gıda ihtiyaçlarının listesini ve tutanakla ücretini almak için resmi zabıtamız eşliğinde ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine gidecek. Alışveriş yapıldıktan sonra fiş ve alışveriş poşetlerini tutanakla hemşehrilerimize teslim edeceğiz" dedi.

AYDINCIK ilçesinde Belediye korona virüsüne yönelik binalarda, araçlarda, kamu binalarında dezenfekte çalışmalarının ardından cadde ve sokaklarda da sabunlu su ile yıkama çalışması yaptırdı.

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesinde de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, vatandaşların birbirlerine yakın olmamalarını, belirli mesafeden konuşmalarını istedi. Başkan Ünal, ‘’Dolmuşlarımızdan tutun ki giriş kapılara kadar dezenfekte yapılmaya devam edilecektir. Devletimiz güçlüdür gerekli önlemlerimizi almak bize takdiri ilahiyi yüce Mevla’ma bırakıyorum’’ dedi.

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon solüsyonunu temin ederek, belediye bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından öncelikle Kamu kurumları, Bankalar ve halkın yoğun yaşadığı yerlerin dezenfekte edildiğini söyledi. Başkan Codar, ilçedeki tüm esnaf ve apartman merdiven boşluklarının da dezenfekte edileceğini, daha sonra da tüm köylerde de dezenfekte işlemi yaptıracaklarını kaydetti.

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesinde de korona virüsüne yakalanma riskini azaltmak için ekipler oluşturularak, dezenfekte çalışması başlattı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, ‘’Korona virüse karşı ilk andan itibaren önlem alan belediyemiz halk otobüsleri, camiler, parklar, duraklar, halk fırınları, mahalle bakkalları, belediye hizmet binası, sağlık ocağı başta olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan daha önemli olan vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini alıp duyarlı olmaları ve özellikle yakın temas ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat etmeleridir. Lütfen kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için belirtilen kurallara uyalım. Hiç bir şey için geç değil. Her şey bizim elimizde’’ ifadelerini kullandı.

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Hepimizin sağlığı için özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza 2 bin adet maske dağıttık. Kamu kurumlarına ve lokantalara da ayrıca dağıtıyoruz. Lütfen hepimiz önlemimizi alalım. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir’’ şeklinde konuştu. Başkan Açıkel, virüse karşı önlemlerin artırılarak devam ettirileceğini de sözlerine ekledi.