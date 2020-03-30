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Dezenfekte ücretsiz

SARIKAYA ilçesinde belediye tarafından özel otomobil ve diğer motorlu araçların dezenfektesi ücretsiz yapılmaya başlandı.

30 Mart 2020 Pazartesi 03:55
Dezenfekte ücretsiz

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, mesai saatleri içinde araçların yeni terminal sahasına getirilmesi halinde dezenfekte edileceğini, ekiplerimiz Cumartesi ve Pazar günü de çalıştıklarını kaydetti. Başkan Açıkel, ‘Gun, dayanışma ve yardımlaşma günüdür!’ çağırısında da bulundu. Açıkel, ‘’Evde kal çağrısına uyan ve bu sebeple maddi sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin en azından kuru gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için Belediyemiz hazırlıklara başladı. Bu zor günlerde birbirimize destek olmalıyız. Bu süreçte imkanı olan herkesi bu yardımlaşma kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum’’ dedi.

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Dezenfekte ücretsiz
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