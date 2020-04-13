Dezenfekte stantları hizmete sunuldu

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında belediye olarak bütün tedbirleri uyguladıklarını söyledi. Açıkel, vatandaşı evlerinde kalmaları konusunda sürekli uyardıklarını aktardı. Açıkel, "Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızdan da sosyal mesafeyi korumalarını ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bunun için belirli noktalara dezenfekte stantları kurduk. Vatandaşlarımızın sık sık ellerini dezenfekte etsinler. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dedi.