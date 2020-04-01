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Dezenfekte istasyonu kuruldu

BOĞAZLIYAN ilçesinde de belediye tarafından araçlara dezenfekte istasyonu kuruldu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:38
Dezenfekte istasyonu kuruldu

Korona virüsü ile mücadele kapsamında motorlu araçların ücretsiz dezenfekte edilmesi amacıyla Halk Pazarı Zabıta Müdürlüğü binası yanında dezenfekte istasyonu kuruldu. Belediye tarafından kurulan istasyonda saat 09.00 – 17.00 arasında araçların dezenfekte edileceği bildirildi. Belediye Başkanı Gökhan Coşar,  “Korona virüs tehdidine karşı almış olduğumuz önlemler kapsamında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Boğazlıyan sınırları içinde bulunup da dışarıda hizmet vermek zorunda olan ticari araçların ve kişilere ait özel araçların dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır’’ dedi. 

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Dezenfekte Istasyonu Kuruldu
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