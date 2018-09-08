DEZENFEKTE EDiLDi

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı sonrası, şehirdeki çöp konteynırlarını kapsamlı dezenfekte ve temizlikten geçirdi. Gece itibariyle toplanan tüm konteynırlar yıkanarak, halk sağlığını tehdit eden bakteri ve mikroplara karşı ilaçlandı. Periyodik olarak ilaçlama ve temizleme işleminin sürdüğü bildirilirken, vatandaşların çöplerini konteynırın çevresine atmaması, özellikle sulu çöplerin konteynır çevresine dökülmeden, doğrudan konteynır içerisine sızdırmaz poşetlerle bırakılmasının halk sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekildi.