Dezenfekte edildi

SORGUN Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren iş yerlerinin yeniden açılması yönünde karar üzerine, bu işyerlerinde dezenfekte çalışması yaptı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, dezenfekte ve temizlik işlemlerinde esnafa destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Ekinci, faaliyete geçen sürücü kurslarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini, bundan sonra ki süreçte de çalışanlar ve müşterilerin sağlıklı bir ortamda hizmet alışverişi yapmaları için dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştireceğini kaydetti.