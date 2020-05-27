Dezenfekte edildi

BOĞAZLIYAN Belediyesi, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izinleri öncesinde, çocukların oynayabileceği alanları dezenfekte ettirdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, parklarda çocuklarla buluşma günü öncesinde gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Başkan Coşar, ‘’İlçemizde bulunan tüm parklarımızı ve oyun gruplarımızı dezenfekte ederek önlemlerimizi aldık. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Unutmayın, tedbirlere dikkat ettikçe daha uzun sürelerde bir araya geleceğiz’’ dedi.