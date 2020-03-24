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Dezenfekte çalışmasına devam

YOZGAT merkez ile birlikte ilçe ve beldelerde korona virüsü ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

24 Mart 2020 Salı 03:10
Dezenfekte çalışmasına devam

Yozgat Belediyesi, şehir içerisinde yürüttüğü temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına binaları da ekledi. Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Çağrımıza kulak vererek, apartman merdivenlerini yıkayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizde söz verdiğimiz gibi apartmanlarınızı ilaçlamaya başladık. Siz huzurlu bir şekilde evinizde otururken ekip arkadaşlarımız dış kapılarınızı, asansörlerinizi, demir korkuluklarınızı, merdivenlerinizi ilaçlıyorlar. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu bir süreç ve Yozgat'ımızın güzide insanları devletinin çağrısına kulak vererek, önlemlerini alarak bu süreci aşacak. İnanıyoruz, biz kazanacağız. Evinde Kal Yozgat’’ dedi.
SARIKAYA ilçesinin Karayakup Beldesinde dezenfekte çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Karayakup Merkez, Terzili ve Çıkrıkçı mahallelerinde korona virüse karşı tedbir amaçlı sağlık ocağı, okul, Tarım Kredi Kooperatifi, beldede bulunan marketler, camiler, hasta evleri, araçlar dezenfekte edildiğini söyledi. Başkan Erdoğan, ‘’Ülkemize, milletimize, beldemize geçmiş olsun. İnşallah korkulan şeyler olmayacaktır. Paniğe kapılacak bir durum bulunmamaktadır. Halkımızdan ricamız, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve kurallara uyulmasıdır’’ diye konuştu.
AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından esnafa el dezenfektanı ve maske dağıtımı yapıldı. İşi olabildiğince sıkı tutmak için yoğun bir gayret sarf ettiklerini bildiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılırken diğer ekiplerinde esnafın iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Çarşıda üzülerek görüyoruz ki 65 yaş üstü vatandaşlarımız gerekli özeni göstermiyorlar. Lütfen işin ciddiyetini anlayalım. Hiç bir şey için geç değil bir sevdiğimiz ve yakınımız bu virüsü aldığında çok üzüleceğiz ve belki de pişman olacağız. Kurallara uyalım. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor’’ şeklinde konuştu.

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Dezenfekte çalışmasına Devam
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