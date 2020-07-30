YOZGAT Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezinde dezenfekte çalışması yaptı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bayram öncesi salgına karşı ilaçlama ekiplerin her bölgesinde ilaçlama yaptığını söyledi.

Başkan Köse, ‘’Sizlerin de Maske+Mesafe+Hijyen kurallarına riayet ederek, hem kendinizi hem de ailenizi korumanız oldukça önemlidir’’ uyarısında bulundu.