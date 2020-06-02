SORGUN Belediyesi, normalleşme paketi kapsamında açılmasına karar verilen işyerlerine yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sorgun belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Korona virüs süreci sonrasında normalleşme paketi çerçevesinde restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca, spor salonu türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Başkan Ekinci, açıklanmasının ardından ilçede faaliyet gösteren işletmelerde dezenfekte çalışması başlattıklarını, esnafa destek olmaya devam ettiklerini bildirdi.
02 Haziran 2020 Salı 00:10