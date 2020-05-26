KORONA Virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayram süresince cadde ve sokaklar boş kaldı. Bunu fırsat bilen Sarıkaya Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklarda sabunlu su ile temizlik yaptıktan sonra dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Caddelerimiz ve sokaklarımız boş kalmışken detaylı bir şekilde dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sağlığımız için lütfen evde kalalım’’ mesajı verdi.