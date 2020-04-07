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Dezenfekte çalışmaları

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçede korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

07 Nisan 2020 Salı 00:08
Dezenfekte çalışmaları

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, oluşturulan ekipler tarafından rutin olarak sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarının ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Dezenfeksiyon çalışmalarımızı daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmek için ekiplerimiz envanterine yeni Ulv ilaçlama cihazları eklenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca belirli yaş gurupları için alınan sokağa çıkma yasağı ilçemizde hissedilmeye başlandı. Bu zorlu süreci vatandaşlarımızla birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dezenfekte çalışmaları
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