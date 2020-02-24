Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116829
ALTIN
326.247
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9116
EURO
6.6031

Dezavantajlı gruplarla spor

SORGUN Gençlik Derneği koordinatörlüğünde hazırlanan dezavantajlı grupların spor ile sosyal uyumunu sağlamaya yönelik projesinde uygulamaya geçildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:19
Dezavantajlı gruplarla spor

orgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, projenin açılış toplantısının Sorgunda gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ‘’Avrupa Birliği ülkelerinden toplamda 766 proje başvurusu yapılmıştır. 766 projeden sadece 144 proje onaylanmıştır. Projemiz Türkiye’de ise onaylanan 8 proje arasına girerek büyük başarı elde etmiştir’’ dedi. Uğuz, projenin sözleşmesini Avrupa Komisyonu ile imzaladıktan sonra faaliyetlerin 1 Ocak tarihinden itibaren yürütülmeye başlanıldığını, süresinin 12 ay olduğunu anlattı. Uğuz, ‘’Proje kapsamında Sorgun, İspanya, İtalya ve Sakarya olmak üzere toplamda 5 toplantı düzenlenecektir. Projemizin asıl amacı dezavantajlı grupların spor ile sosyal uyumunu sağlamak. Bunun için farklı ülkelerin eğitim yöntemleri ve yapılan çalışmalar incelerek bir rehber ve eğitim modülü ortaya çıkarılacak. Bu çıktıları spor eğitmenleri, spor yöneticileri, eğitmenler, spor koçları, beden eğitimi öğretmenler ve ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacaktır’’ diye konuştu. Uğuz, Sorgun’da gerçekleştirilen toplantıda proje süresince yapılacak faaliyetler hakkında detaylı planlamalar yapıldığını, Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinde Kastamonu Üniversitesi Öğretim üyesi Onur Mutlu Yaşar, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemal Özman, Sakarya Üniversitesi Araştırma görevlileri Esra Cömert ve Merve Nur Yaşar’ın ‘Sporda Kariyer Planlaması’ üzerine seminer verdiklerini bildirdi. Uğuz, Yozgat’a kültür gezisi düzenleyerek, katılımcılara Yozgat Çamlığı Milli Parkının gezdirilerek, park hakkında bilgilendirme yapıldığını, yöresel yemeklerin tattırıldığını ifade etti. Uğuz, Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ziyaret edilerek ilgili öğretim üyelerinden bilgiler alınarak, Öğrencilerle katılımcıları buluşturduklarını, İspanya ve İtalya ülkelerinde spor alanında yapılan çalışmalar hakkında soru cevap şeklinde söyleşi yapıldığını da sözlerine ekledi. Projenin ikinci toplantısı 3-6 Haziran tarihleri arasında İspanya’da yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Dezavantajlı Gruplarla Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RÜZGARLI’DAN ONLAR DA GEÇTi
RÜZGARLI’DAN ONLAR DA GEÇTi
Müftülükten yardım
Müftülükten yardım
KARDEŞLERiN ANLAMLI BULUŞMASI
KARDEŞLERiN ANLAMLI BULUŞMASI
Kuaförlere Milli Eğitim
Kuaförlere Milli Eğitim
Proje için gözlem
Proje için gözlem
Görevine başladı
Görevine başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim