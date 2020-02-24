Dezavantajlı gruplarla spor

orgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, projenin açılış toplantısının Sorgunda gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ‘’Avrupa Birliği ülkelerinden toplamda 766 proje başvurusu yapılmıştır. 766 projeden sadece 144 proje onaylanmıştır. Projemiz Türkiye’de ise onaylanan 8 proje arasına girerek büyük başarı elde etmiştir’’ dedi. Uğuz, projenin sözleşmesini Avrupa Komisyonu ile imzaladıktan sonra faaliyetlerin 1 Ocak tarihinden itibaren yürütülmeye başlanıldığını, süresinin 12 ay olduğunu anlattı. Uğuz, ‘’Proje kapsamında Sorgun, İspanya, İtalya ve Sakarya olmak üzere toplamda 5 toplantı düzenlenecektir. Projemizin asıl amacı dezavantajlı grupların spor ile sosyal uyumunu sağlamak. Bunun için farklı ülkelerin eğitim yöntemleri ve yapılan çalışmalar incelerek bir rehber ve eğitim modülü ortaya çıkarılacak. Bu çıktıları spor eğitmenleri, spor yöneticileri, eğitmenler, spor koçları, beden eğitimi öğretmenler ve ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacaktır’’ diye konuştu. Uğuz, Sorgun’da gerçekleştirilen toplantıda proje süresince yapılacak faaliyetler hakkında detaylı planlamalar yapıldığını, Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinde Kastamonu Üniversitesi Öğretim üyesi Onur Mutlu Yaşar, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemal Özman, Sakarya Üniversitesi Araştırma görevlileri Esra Cömert ve Merve Nur Yaşar’ın ‘Sporda Kariyer Planlaması’ üzerine seminer verdiklerini bildirdi. Uğuz, Yozgat’a kültür gezisi düzenleyerek, katılımcılara Yozgat Çamlığı Milli Parkının gezdirilerek, park hakkında bilgilendirme yapıldığını, yöresel yemeklerin tattırıldığını ifade etti. Uğuz, Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ziyaret edilerek ilgili öğretim üyelerinden bilgiler alınarak, Öğrencilerle katılımcıları buluşturduklarını, İspanya ve İtalya ülkelerinde spor alanında yapılan çalışmalar hakkında soru cevap şeklinde söyleşi yapıldığını da sözlerine ekledi. Projenin ikinci toplantısı 3-6 Haziran tarihleri arasında İspanya’da yapılacak.