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Dezavantajlı gruba destek

Saraykent Kaymakamlığı, ilçede bulunan dezavantajlı gruplar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara bakım ve temizlik hizmeti vermek üzere ekip oluşturdu.

25 Mart 2021 Perşembe 00:27
Dezavantajlı gruba destek

SARAYKENT ilçesinde dezavantajlı gruplar ile ihtiyaç sahibi ailelerin temizlik, bakım hizmetlerini yapmak üzere hazırlanan ‘Vefa Projesi’ kapsamında oluşturulan ekip, çalışmalarına başladı. Saraykent ilçe genelinde, yaşlı, engelli, dezavantajlı grupların hanelerinin tüm bakım ve temizliklerini gerçekleştirecek olan ekip, beş kişiden oluşturuldu. Saraykent Vefa Projesinde görev alan personel, ihtiyaç sahiplerine gereken hizmetleri ulaştıracak. Saraykent ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ‘Vefa Destek Ekibi’ ile yaşlılara, engellilere, ihtiyaç sahibi ailelere hizmet için seferber oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Dezavantajlı Gruba Destek
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