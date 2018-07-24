Dezavantajlı çocuk arttı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, verilere göre ilimizde bin 20 çocuğun kurum tarafından takip edildiğini ifade etti. Dezavantajlı gruplara yönelik çalışma ve projeleri sürdürdüklerini belirten Neşeli, ilimizdeki dezavantajlı çocukların kişisel gelişim, okul başarıları ve birçok dalda takibinin de yapıldığını anlattı. Abdullah Neşeli, Yozgat’ın dezavantajlı çocuk sayısı bakımından, diğer illerden önde olduğunu dile getirerek, “İlimizin kırsal bir dokuya sahip olması, bu sayının artmasına temel etken teşkil ediyor” dedi.

Neşeli, kurum olarak yardım yapılan çocukların beslenme ve güvenliğinin yanında okul başarılarına da katkı sağlamak amacıyla, kurum olarak çeşitli dallarda proje ve çalışmaları sürdürdüklerinin de altını çizdi.