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“Devlet ve milletinin yanında”

Yozgat'ta ’15 Temmuz Milli İradenin Zaferi’ adlı afişler esnafların işyerlerini süsledi. Esnaf temsilcileri 15 Temmuz'un yıldönümünde milli iradeye sahip çıkma mesajı verdi.

“Devlet ve milletinin yanında”

Yozgat'ta ’15 Temmuz Milli İradenin Zaferi’ adlı afişler esnafların işyerlerini süsledi. Esnaf temsilcileri 15 Temmuz'un yıldönümünde milli iradeye sahip çıkma mesajı verdi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Temmuz 2017 Cuma 07:02
57 Okunma
“Devlet ve milletinin yanında”

TESKOMB tarafından bastırılan ‘15 Temmuz Milli İradenin Zafer’ adlı afişler Yozgat’ta esnafların dükkânlarını süslüyor. Bu özel çalışma ile ilgili olarak TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e teşekkür eden Yozgat Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, Bakkallar Odası Başkanı Atilla Saygı ve Terziler Odası Başkanı Mehmet Gönül, “esnafımız devletinin, milletinin, vatanının ve bayrağının yanındadır” dedi. 
ESNAFIMIZDAN BÜYÜK DUYARLILIK
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçtiğini ifade eden Yozgat Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, ‘Kanlı darbeye milletimiz dur dedi. Devletinin yanında yer alarak bu hain yapıya geçit vermedi. Esnaflar olarak o gece sokaklarda milli iradenin yanında yer aldık. Bugünde esnaflar olarak devletimizin, milletimizin, vatanımızın ve bayrağımızın yanında olduğumuzu göstermek için TESKOMB’un öncülüğünde bu afişleri esnaflarımıza dağıtıyoruz. Onlarda büyük bir şevk ile dükkânlarına asıyor. Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül’e ve emeği geçenlere bu özel hizmet için teşekkür ediyoruz’ diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 13.07.2017 19:01
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