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Devlet baba…

02 Ocak 2017 Pazartesi 05:27
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından koruma altında bulunma süresi sona eren 18 yaşın üzerindeki 3 bin 220 gence iş imkanı sağlandı.

Devlet baba…
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli; “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınarak en az iki yıl süre ile sosyal hizmet modelinden yararlanmış, reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde il müdürlüklerine başvurarak hak sahibi olduğunun tespit edilmiş 3 bin 220 kişiye memur olma hakkı tanınmıştır” dedi. 
Neşeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında istihdam hakkına haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı'nca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında adayların tercihlerinin alınacağını hatırlattı. 
Hak sahiplerinden ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının yerleştirmelerinin ise kura sonucuna göre yapılacağını duyuran Neşeli; 
“Belirlenen kadro ve pozisyonlardan bin 234 adedine KPSS sonuçlarına göre, bin 986 adedine kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak” dedi. 
Yapılacak yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzunun 30 Aralık 2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı www.dpb.gov.tr adresinde ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanmaya başladığını kaydeden Neşeli, adayların tercih işlem ve tarihleri hakkında şu bilgileri verdi: 
“Adaylar yerleştirme için tercih işlemlerini ise 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.Adayların söz konusu yerleştirme işlemleri için aşağıdaki hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir; 
- Yerleştirme işlemine yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2828 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kişiler katılabileceklerdir. 
- Yerleştirme işlemi Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak olup, adayların yerleştirme tercihleri www.turkiye.gov.tr adresinden alınacaktır. 
- Bu nedenle adayların e-Devlet kapısı şifrelerinin bulunması gerekmektedir. E-Devlet şifresi bulunmayan adayların tercihte bulunabilmeleri mümkün değildir. 
- Şifresi bulunmayan adayların bir an önce PTT şubelerinden şifrelerini almaları gerekmektedir. 
- Tercih işlemleri 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 23:59’da sona erecektir. 
- Kadro ve pozisyonlar için talep edilen şartları taşımayan adaylar yerleştirilseler dahi atanamazlar. Bu itibarla adayların tercihte bulunacakları kadro veya pozisyonları belirlemeden önce kadro ve pozisyonların karşısında yer alan şartları incelemeleri ve kılavuzda yer alan açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. 

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