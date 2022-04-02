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DEViR TESLiM TÖRENi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNİKOP Dönem Başkanlığı devir teslim töreni ve 2022 yılı 1'inci Olağan Üst Kurul toplantısına katıldı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:48
DEViR TESLiM TÖRENi

KTÜN Gelişim Yerleşkesinde yapılan törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Üyesi Üniversite Rektörlerinden başta ev sahibi Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Profesör Dr. Babür Özçelik, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörleri Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile KTÜN akademik ve idari personeli katıldı.
Dönem başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  (NEVÜ) Rektörü Profesör Dr. Semih Aktekin’den devralan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Profesör Dr. Babür Özçelik, “Dönem başkanlığımız içerisinde 3 alanda yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Tüm dünyayı derinden etkileyen iklim değişikliği ve kuraklık, bu kapsamda 9. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu için Obruk oluşumu iklim değişikliği ve kuraklık önemli alt başlıklarımızdan birisi olacak” dedi.
UNİKOP Dönem Başkanlığı Devir teslim töreninin ardından Türk sinemasında kitaptan uyarlama sinema ve dizi film afişlerinin sergilendiği ‘Perdedeki Sayfalar’ sergi açılışına katılan davetliler, sonrasında 1. Olağan Üst Kurul toplantısı ile detayları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi. KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan UNİKOP 2022 yılı faaliyetlerini Konya Teknik Üniversitesi başkanlığında sürdürecek. 8 ilde, toplam on devlet-üç vakıf üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleriyle çalışmalara devam eden UNİKOP, 2021 yılı dönem başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yürütmüştü. Bölgenin kalkınmasına destek vermek amacıyla her yıl farklı bir üniversiteyle çalışmalar yürüten UNİKOP ortak çalışma kültürü ve paylaşımı başta olmak üzere, bilimsel iş birlikleri, personel kaynaşma toplantıları ve eğitimlerle pek çok konuda birlikte hareket etme kültürü ve farkındalığı oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda gerçekleştireceği faaliyetler ile KTÜN UNİKOP dönem başkanlığını 2022 yılı içerisinde yürütecek.
Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, üniversitelerin ar-ge çalışmalarını zenginleştirmek, bir araya gelerek altyapılarını güçlendirmek üzere UNİKOP çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu birlikteliğin bölgemiz için çok önemli olduğunu ifade etti. Karadağ, “Düzenlenen toplantı vesilesi ile 10'uncu Dönem Başkanlığını devralan Konya Teknik Üniversitesi Rektörümüz Profesör Dr. Babür Özçelik’e yeni görevinde başarılar diliyor, UNİKOP üye üniversitelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
 

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