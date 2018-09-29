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Devekuşu Çiftliği

ŞEFAATLİ ilçesinin Kuzayca Köyünde kurulan Devekuşu Çiftliğinde yumurta üretimi devam ediyor.

Devekuşu Çiftliği

ŞEFAATLİ ilçesinin Kuzayca Köyünde kurulan Devekuşu Çiftliğinde yumurta üretimi devam ediyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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Devekuşu Çiftliği

Kaymakam Deniz Kılınç, Kuzayca Köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kılınç, köyde faaliyet gösteren deve kuşu çiftliğini de gezerek, çiftlik sahibinden bilgi aldı. İşletme sahibi, Devekuşlarının çok hızlı büyüyen hayvanlar olduğunu, yumurtalarını da sattıklarını söyledi. Çiftlik sahibi, Devekuşunun yumurtasına talebin fazla olduğu, isteyenlerin sipariş vermesi halinde yumurtaları istedikleri adrese ulaştırdıklarını ifade etti.

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