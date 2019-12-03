Devamlılık için buluştular

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir başkanlığında iki ayrı toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Bozdemir, nüfus ile ilgili bilgilendirme toplantısının ikincisini yaptıklarını, fikir alışverişinde bulunulup, görev dağılımları yaptıklarını söyledi. Bozdemir, ‘’Belediye Başkanı olarak ne ben, ne dernek başkanımız, ne de muhtarlarımızın şahsi ve menfaatleri doğrultusunda bir çalışma yapılmamaktadır. Buradaki asıl amaç, şahıslar, siyaset ve kurumlar değildir, 1968'den bu yana belediyelik olan Bahadın Belediyesi'nin devamlılığıdır’’ dedi. Bahadın Belediye Başkanı Bozdemir, belediyelerin yerelde devlet, halkın işbirliği katılım yaptığı merkezlerden olduğunu kaydetti. Bozdemir, ‘’Almancısıyla, çiftçisiyle, memuruyla vergi verdiğimiz devletin imkanlarından yararlanmak için belediyemiz yaşatılmalıdır. Asıl olan halkın işbirliği ve güç birliğidir. Bu mantıkla hareket ederek belediyemizi kaybetmemek ve daha da güçlendirmek dünyada yaşayan bütün Bahadınların görevi olmalıdır. Ben Belediye Başkanı olarak bu gücü organize etmek sorumluluğuyla her zaman yanınızda olacağım. Elimizden kaybetmeden Kasabamıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu konu hepimizi ilgilendiren ortak sorunumuzdur. O yüzden daha duyarlı olmak zorundayız’’ diye konuştu.

