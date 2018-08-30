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Dev testi ocağı

YOZGAT'ta bir lokanta işletmecisi, ilin yöresel lezzetlerinden biri olan testi kebabının pişirilmesi için Türkiye'nin en büyük testi şeklinde ocağını yaptırdı

Dev testi ocağı

YOZGAT'ta bir lokanta işletmecisi, ilin yöresel lezzetlerinden biri olan testi kebabının pişirilmesi için Türkiye'nin en büyük testi şeklinde ocağını yaptırdı

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Dev testi ocağı

Görenlerin ilgisini çeken 2.5 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki dev testi ocağının içinde 60 adet testi kebabı pişirilebiliyor. Şehir merkezinde dev testi ocağını gören ve ilgisini çeken müşteriler, Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden olan testi kebabının tadına bakmadan gitmiyorlar. Testi kebabının lezzetine varan vatandaşlar daha sonra dev testi ocağı ile hatıra fotoğrafı çektirerek yollarına devam ediyorlar.

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