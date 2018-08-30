Görenlerin ilgisini çeken 2.5 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki dev testi ocağının içinde 60 adet testi kebabı pişirilebiliyor. Şehir merkezinde dev testi ocağını gören ve ilgisini çeken müşteriler, Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden olan testi kebabının tadına bakmadan gitmiyorlar. Testi kebabının lezzetine varan vatandaşlar daha sonra dev testi ocağı ile hatıra fotoğrafı çektirerek yollarına devam ediyorlar.
30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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