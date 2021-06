Dev bayrağı ikinci kez boyuyor

Sosyal medyada düzenlediği kampanya ile temin ettiği kırmızı-beyaz boya ile Yozgat’ın 1400 rakımlı tepelerinden Yıldız Tepede Türkiye Haritası şeklindeki Türk Bayrağını bir kez daha boyama çalışması başlatması ile gündeme gelen Osman Karaca, bilinmeyenleriyle de dikkat çekiyor.

Dağ, tepe demeden dolaşan, köy ziyaretlerinde bulunup, şehitlerin yakınlarına, gazilere ulaşan 59 yaşındaki Karaca, derlediklerini kitap haline getirdi, getiriyor. Osman Karaca, kendisiyle ilgili hem bilinmeyenleri anlattı, hem de eserleri, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. ‘Her Hayat Bir Destandı, Şehitoğlu Şehit Tekgül, Kanla Yoğrulduk, Cihadı Ekber ve Millî Müdafaa Acıları’ adlı yayınlanmış kitapları bulunan Karaca, ‘Yozgat'ın Bilinmeyen Gerçekleri, Yozgatlı Fedakar Kadınlar, Yiğitler Harmanı Yozgat Mektebi Sultani’ adlı yeni çalışmalarının devam ettiğini, yakın bir zamanda bu eserlerinin de okurlarıyla buluşturacağını söyledi.

TEK BAŞINA BOYADI

Yozgat’ın 140 rakımlı tepelerinden Yıldız Tepe yüzeyinde 1993 yılında taşlı zemin boyanarak yapılan, 1999 yılında büyütülerek 1400 metrekareye çıkartılan Türkiye Haritası şeklindeki Türk Bayrağını 2017 yılında boyadığını bildiren Karaca, ‘’1999 yılında yapıldığında boyanmış, sonrasında el sürülmemiş. Her gördüğümde içim sızlıyordu. Raman ayıydı, elime bir kutu boya alıp, bayrağı boyamaya başladım, sonra tanıdıklarıma iletip, boya desteği aldım. Destek giderek arttı, 20'şer kiloluk 13 kutu kırmızı ve beyaz boya ile 10 gün tek başıma çalışıp, boyama işini tamamladım’’ dedi. Karaca, mevsimlerin değiştiğini, kar ve yağmurun eskisi gibi düşmediğini, yağmur sonrasında güneşin çıkması sonucunda rengin çabuk solabildiğini kaydetti. Karaca, ‘’Solan renkleri yeniden boyamak için sosyal medya hesabımdan bir duyuru yaptım. Buna Yozgat içinden ve dışından yanıt geldi. Boya desteğinde bulundular, çalışmalara başladım. Boyama çalışması yaparken, paylaşımlara devam ettim. Bu kez sadece boya desteği değil insanlar gelip bana boyama işinde yardımcı oldu. Daha önce 10 günde tamamlamıştım, şimdi 5 gün oldu, bir günlük bir işimiz daha var’’ diye konuştu. Yıldız Tepede bulunan 1400 metrekare büyüklüğündeki bayrak Google'den veya internette uydu resimlerinden görülebilen en büyük bayraklardan birisi olarak biliniyor. Karaca, Türk Bayrağını oluşturan haritanın zemininde de bozulmaların bulunduğunu, yenilenmesi için ayrıca bir kampanya daha yaparak, hem zeminin yapımında filen çalışabileceğini, hem de bayrağın etrafının ışıklandırılmasının yapılarak, gecede görünülür olmasını isteğini bildirdi.

EVLERİN KAPILARINI DA BOYADI

Osman Karaca, sadece uydudan görülebilen Türkiye Haritası içerisindeki Türk Bayrağını boyamadı, kendi köyündeki her evin duvar ve kapısına Türk Bayrağı yaptı. Karaca, 2017 yılında Yıldız Tepedeki boyama çalışmalarını tamamladıktan sonra köyünde de Türk Bayrağı ile ilgili bir çalışma yaptığını hatırlattı. Karaca, Seferberlik ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olup, geri dönmeyen 22, terörle mücadelede şehit olan 2 Mehmetçiğin yakınlarının da yaşadığı Yozgat'ın 80 haneli İnceçayır Köyü'nde yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda evlerin duvarları ve kapılarına Türk Bayrağı yapıp, boyadı. Karaca, 2016 yılında ise İnceçayır köyünde atıl kalan İlkokul binasını köylülerle birlikte boyayıp, bir bölümünü Şehit Osman Karaduman adına Kütüphane, diğer bölümünü de Şehit Murat Karataş adına otantik eşyaların sergilendiği müze haline getirilmesini sağladı. Karaca, ‘’Milli Mücadele döneminde, cepheye kağnısı ile erzak ve cephane taşıyan Yozgatlı şehit Elif Ana adına geçen yıl Sarıfatma köyünde kütüphane kurulumunu da tamamladım’’ diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİLERİN HAYATI

Osman Karaca, Çanakkale’de savaşan, Kara Seyit olarak bilinen Seyit Uçar’ın 95 yaşındaki yakınları tarafından kaydedilmiş ses kaydına ulaşıp, dinlediğini ve çok duygulandığını, buradan yola çıkarak diğer şehit ve gazilerin yaşam öykülerini de derleyerek kitap haline getirdiğini kaydetti. Karaca, ‘’İzmir’de çalışıyordum, 6 yıl Yozgat’a gelip gittim, 200 köyü dolaşıp, topladığım gazi ve şehit hikâyelerini kitap haline getirdim’’ diye konuştu. Yozgat'ın resmi kayıtlara göre Çanakkale Savaşı'nda 2 bin 52 şehit verdiğini ve nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğuna da vurgu yapan Karaca, ‘’Çocukluğumdan itibaren gazi ve şehit hikâyelerine meraklıydım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde eczane teknisyeni olarak çalışırken, yıllık izinlerinde Yozgat'a gelip, yakınlarından gazi hikâyelerini dinleyip, derledim. 6 yılda 200 köy dolaştım, 18 gazinin hikâyesini 'Her hayat bir destandı' adılı kitapta topladım. Diğer yayınlanmış kitaplarım da araştırmaya dayalı ve şehit ve gazilerimizin hikâyelerinden, öykülerinden oluşuyor. Yeni çalışmalarım da benzer konuları içeriyor’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya•