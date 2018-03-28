DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yozgat’ın Divanlı Mahallesi’ne inşası planlanan hızlı tren garının özellikleri, tren hattının teknik detaylarına yer verilen paylaşımda, Yerköy-Sivas hattının 245 kilometre olduğu, Yerköy’den Sivas’a 300 kilometre hızlı gidebilecek tren ile bir saatte ulaşılabileceği kaydedildi. Proje kapsamında 62 bin ton ray, 89 adet makas, 13 yedek makas, 700 bin adet travers ve 21 binden fazla prefabrik üst yapı döşeme plağı kullanılacağı, 4 adet de trafo merkezinin inşa edileceği öğrenildi. Divanlı Mahallesi’ne inşa edilecek tren garının, bin 250 metrekare alana sahip olacağı, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli inşa edileceği ifade edildi. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına toplamda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 28 kilometre uzunluğunda 52 viyadük, 609 köprü ve menfez ile 216 adet alt ve üst geçit inşa edileceği bildirildi.

HAVA LİMANI

Öte yandan, Yozgat Havalimanı projesiyle ilgili verilen bilgilerde, Yozgat Havalimanının merkeze 15 kilometre uzaklıkta, Fakıbeyli mevkiinde inşa edileceği, pist uzunluğunun 2 bin 600 metre, pist ana gövdenin 45 metre olduğu kaydedildi. Apronların, uçakların yıkanabileceği sistem ile yapılacağını, terminal binasının yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 20 bin metrekare alana sahip olacağı ve havalimanı projesinin Aralık 2020 tarihinde bitişinin planlandığı bilgisi kamuoyuna sunuldu.

