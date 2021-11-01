Destekte kriter değişikliği

Buna göre ilk buzağılama yaşı 810 günden 870 güne, buzağılama arası süre 450 günden 510 güne çıkarıldı. Buzağıların analarında, 2020 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 450 gün şeklinde belirlenmişti. Yetiştiricilerden gelen tepkiler üzerine gün kriter sayılarında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 5 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararda değişikliğe gidilerek, buzağı desteğindeki gün kriter sayıları değiştirildi. İlk buzağılama yaşı olarak getirilen 810 gün, 870 güne çıkarıldı. Yine buzağı desteğinden yararlanmak için buzağılama arası süre de 450 günden 510’a çıkarıldı.