Destekler yola çıktı

İHH Yozgat Temsilcisi Muhammed Emin Erbek yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

BATTANİYELER ULAŞTI

100 battaniye göndermek için başlattıkları kampanya da 600 rakamını geçtiklerini dile getiren Erbek, ”Yoğun kar yağışı sebebiyle Suriye kırsalında zarar gören yaklaşık 8 bin çadırda kalan mazlumlara 100 battaniye göndermek üzere başlattığımız kampanyada hedefimizi önce 400 daha sonra 500'e çıkarmıştık. Allah'a hamdolsun bugün itibariyle 600 battaniyeyi (33 Bin TL'yi) aştık ve bu battaniyelerin 400 tanesi ihtiyaç sahiplerine bugün itibariyle teslim edildi. Mazlum ve mağdurların sesine kulak veren, açılan yaraların kapanması hususunda duyarlı olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu süreçte üstün gayret gösteren Sarıkaya, Sorgun, Çayıralan ve Boğazlıyan temsilcilerimize de hassaten teşekkür ederiz” dedi.

KÖMÜR TIRI YOLDA

Aynı zamanda kömür yardımı için vatandaşların destek verdiğini ve tırın yola çıktığını dile getiren Erbek, ” Yine Suriye'ye gönderilmek üzere başlattığımız kömür kampanyasında ilk tırımız yola çıktı ve 38 Bin 750 TL değerindeki kömür yardımımız sizlerin destekleri ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılacak. İnşallah hedefimiz ikinci bir tırı da tamamlayıp Suriye'ye gönderebilmek. Kuran'ı Kerim'de üzerimizde hak sahibi oldukları Allah (cc) tarafından açıkça beyan olunan mazlum ve mağdurlara, yetimlere kalbi titreyip infakta bulunan herkesten Allah razı olsun. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları cennetinize ve affınıza vesile kılsın” şeklinde konuştu.

“SİZ DE DESTEK VEREBİLİRSİNİZ”

Son olarak mazlum çocuklar üşümesin diye bot ve mont için yardım verilebileceğini dile getirerek destek olmak isteyen vatandaşlarla dernek hesap numarasını paylaşan Erbek, ”Sizler de bu yardım hareketine destek vermek için mazlum çocuklar üşümesin diye bot ve mont, battaniye ya da yakacak kömür yardımında bulunabilirsiniz. Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'mize ait TR12 0020 5000 0946 5653 3000 01 iban numaralı Yozgat Kuveyt Türk Katılım Bankası hesabına açıklama kısmına ‘Suriye battaniye’, ‘Suriye kömür’ ya da ‘Suriye bot ve mont’ yazarak bağışlarınızı gönderebilirsiniz. 1 adet battaniye bedeli 55 TL, bot ve mont bedeli 250 TL, 1 torba kömür bedeli 50 TL, ton bazında yardımlarda ise 1 ton kömür bedeli 1550 TL'dir. Yozgat İHH insani yardım derneği adına sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.