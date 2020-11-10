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Destekler yaygınlaşıyor

Anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira desteğin geçen yıl sadece Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde uygulandığı, bu yıl ise uygulamanın tüm illere yaygınlaştırıldığı açıkladı.

10 Kasım 2020 Salı 00:50
Destekler yaygınlaşıyor

KÜÇÜKBAŞ hayvancılıkta mevcut desteklerin sürdürülmesi, bazı desteklerin artırılması ve yeni desteklerin getirilmesinin sektörün gelişimine katkı sağlayacağı, bu çerçevede anaç koyun başına desteğin 25 liradan 30 liraya, anaç keçi desteğinin ise 25 liradan 35 liraya yükseltildi. Bu yıl ilk defa göçer yetiştiricilere anaç koyun, anaç keçi başına 2 lira ilave destek ödemesi getirildi. 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, damızlık koyun, keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına verilen desteğin yüzde 20 artışla 25 liradan 30 liraya, anaç keçi başına verilen desteğin ise yüzde 40 artışla 25 liradan 35 liraya çıkarıldığı kaydedildi. Geçmiş yıllardan farklı olarak koyun, keçi ayrımına gidildi. Anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira desteğin geçen yıl sadece Mardin, Siirt ve Şırnak illerine verilirken, bu yıl uygulama tüm illere yaygınlaştırıldığı Yozgat’taki besicilerinde bundan yararlanacağı kaydedildi. 

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Destekler Yaygınlaşıyor
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