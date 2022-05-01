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Destekler hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Mayıs ayı Engelli Evde Bakım ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:07
Destekler hesaplarda

İl Müdürü Neşeli, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan Mayıs ayı Engelli Evde Bakım ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 milyon 545 lira tutarında engelli evde Bakım ücreti, 1 milyon 650 bin lira Sosyal Ekonomik Destek ücreti ödemesi yapacaklarını kaydeden Neşeli, 10 milyon 195 bin lira tutarında sosyal yardım ödemelerinin hesaplara yatıracaklarını belirtti. Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen İl Müdürü Neşeli, ‘’Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız” dedi.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten İl Müdürü Neşeli, “Bu doğrultuda Ramazan Bayramı nedeniyle Engelli Evde Bakım ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 10 milyon 195 bin TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 30.04.2022 14:49
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