Destekler devam ediyor

Yozgat Valiliği’nden yapılana açıklamada, Yozgat il genelinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kurumsallaşmaları, teknoloji düzeylerini yükseltmeleri, etkinliklerini ve rekabet güçlerini arttırmaları amacıyla KOSGEB tarafından, geri ödemesiz ve geri ödemli destekler verildiği bildirildi. Bu desteklerle işletmelerin teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler üreten, ürettiği bu ürünleri uluslararası pazarlara sunan ve ihracat odaklı çalışan birer KOBİ haline gelmelerinin hedeflendiği belirtildi. Bu kapsam da 2021 yılında KOSGEB Yozgat müdürlüğü tarafından, Yozgat il genelinde 407 adet işletmeye 8 milyon 210 bin lira geri ödemesiz ve geri ödemli mali destek sağlandığı ifade edildi.