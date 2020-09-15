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Destekler açıklandı

Tarım Bakanlığı tarafından gençlere ve kadın çiftçilere yönelik önceki yıllarda başlatılan hibe desteğine devam ediliyor.

15 Eylül 2020 Salı 00:27
Destekler açıklandı

TARIMSAL işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığı, bu kapsamda özellikle gençler ve kadınlar desteklenerek, bu işletmelerin pazardaki paylarının artırılması hedeflendi. Bu doğrultuda hibe desteği devreye sokuldu. Kırsal Kalkınma yatırırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında, özellikle 18-40 yaş arası gençler ile kadın çiftçilere 2021-2025 döneminde, meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte gibi bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vermesi kararlaştırıldı. 

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Destekler Açıklandı
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