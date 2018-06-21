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Destekleme müracaatı başladı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü mazot ve gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilere kayıt süresinin başladığını duyurdu.

Destekleme müracaatı başladı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü mazot ve gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilere kayıt süresinin başladığını duyurdu.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Destekleme müracaatı başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü mazot ve gübre destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 30 Haziran tarihine kadar kayıt yaptırması gerektiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada ilgili yönetmelik gereği çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmak suretiyle, mazot ve gübre destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 30 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne müracaat yapması gerektiği bildirildi. 

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