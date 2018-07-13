Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89571
ALTIN
194.683
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4102
EURO
5.6468

Destekleme Eğitimi

ÇEKEREK ilçesinde açılan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda devam ediyor.

Destekleme Eğitimi

ÇEKEREK ilçesinde açılan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda devam ediyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
21 Okunma
Destekleme Eğitimi

18 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek kurs merkezini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, kursa katılan öğrencilerle sohbet etti. Akkan, ilkokul birinci sınıfta başladıkları temel eğitim döneminin bir maraton parkuruna benzediğini, aynen koşucuların yaptığı gibi parkurun ilk metrelerinde daha az efor sarf ederek ilerlendiğini, ancak parkurun sonlarına doğru daha hızlı ve daha fazla efor sarf ederek parkuru tamamladıklarını belirtti. Akkan, ‘’Şu anda 8’inci sınıfa geçen öğrencilerinde parkurun son metrelerine geldiler. Harcanacak eforla birlikte gösterecekleri çalışma gayretinin en yüksek seviyede olması gerekmektedir. Şu sıcak yaz günlerinde akranları tatil yaparken kursa katılmalarının kendilerinin bu bilince sahip olduğunun göstergesidir. Bu gayretin karşılığını alacaklarından hiç şüphemiz yok’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ADAPTE OLUN!
ADAPTE OLUN!
Fonksiyonu değişiyor
Fonksiyonu değişiyor
BARAJLAR KURUDU
BARAJLAR KURUDU
Anı Defteri oluşturuldu
Anı Defteri oluşturuldu
Hain geceyi hatırlattı
Hain geceyi hatırlattı
15 Temmuz’a özel
15 Temmuz’a özel

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim