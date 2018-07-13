Destekleme Eğitimi

18 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek kurs merkezini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, kursa katılan öğrencilerle sohbet etti. Akkan, ilkokul birinci sınıfta başladıkları temel eğitim döneminin bir maraton parkuruna benzediğini, aynen koşucuların yaptığı gibi parkurun ilk metrelerinde daha az efor sarf ederek ilerlendiğini, ancak parkurun sonlarına doğru daha hızlı ve daha fazla efor sarf ederek parkuru tamamladıklarını belirtti. Akkan, ‘’Şu anda 8’inci sınıfa geçen öğrencilerinde parkurun son metrelerine geldiler. Harcanacak eforla birlikte gösterecekleri çalışma gayretinin en yüksek seviyede olması gerekmektedir. Şu sıcak yaz günlerinde akranları tatil yaparken kursa katılmalarının kendilerinin bu bilince sahip olduğunun göstergesidir. Bu gayretin karşılığını alacaklarından hiç şüphemiz yok’’ dedi.