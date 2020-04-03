Destekleme başvuru süresi uzatıldı

2019 yılı ürünü olan hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri ile ilgili başvuru süresinin 29 Mayıs'a uzatıldığı bildirildi. Çiftçi Kayıt Sistemine bağlı olarak yapılan tarımsal desteklemelerden, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri tarihleri de ilan edildi. Buna göre; Hububat, Baklagil, Dane Mısır fark ödemesi desteği başvuruları 29 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Organik Tarım Desteği ve İyi Tarım Desteği başvuruları ise 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. Tarımsal Desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvuru sürelerine uyarak başvuru yapmaları istendi. Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS'deki bilgilerini güncelleştirmeleri, ilgili Uygulama Tebliği'nde belirtilen şartları yerine getirmeleri, Tebliğ ekindeki Destekleme Uygulama Takviminde her Destek için belirtilen tarih aralığında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru ve kayıtlarının yapılması gerekli olduğu da hatırlatıldı.