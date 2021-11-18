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Destek verecekler

Yozgat’ta üniversite öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan projeye destek oldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:00
Destek verecekler

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Gelişen Gençler Topluluğu, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kitaplara Göz Değsin’  projesi kapsamında okullardaki kütüphanelerde kullanılmak üzere yapılan kitap toplama kampanyasına kitap bağışında bulundular. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gelişen Gençler Topluluğu üyelerine kampanyaya göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı tebrik ederek, vermiş oldukları destekler için teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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