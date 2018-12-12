DESTEK VERDiLER

Sözcü Gazetesinden Bekir Coşkun, ‘’Yerel Başkent Gazetesinde mesleğe başladım. İsmail Küçükkaya'yı her sabah izliyorum ve tebrik ediyorum. Dünyada en çok satan gazeteler yerel gazetelerdir’’ dedi.

USTA gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, ‘’Değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya'nın, son derece güç koşullarda görev yapan yerel medyaya destek amacıyla başlattığı kampanyayı gönülden destekliyorum’’ ifadelerini kullandı. Emin Çölaşan da, ‘’İsmail kardeşimizin başlattığı kampanyayı dikkatle izliyor ve takdir ediyorum. Yerel medyaya sahip çıkmak özerk medyayı ve fikir özgürlüğünü savunmaktır’’ diye konuştu.

SAYGI Öztürk, ‘Ülke genelinde 715 gazete yayımlanıyor. Yaygın basınla birlikte resmi ilan alabilen 570 yerel gazete var. Gazetelerin önemli bir bölümünde valiliklerin baskısı nedeniyle muhalif sese, habere yer verilmediğini muhalefet temsilcileri de sıkça dillendiriyor. Partisi fark etmiyor; belediyelerin aleyhine haber yazmak, o yayın organının ölüm fermanı demektir’ ifadelerini kullandı.