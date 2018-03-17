DESTEK SÜRÜYOR

Yozgat’ta yeni kurulan Bozok Genç Girişimci Esnaf Derneği, topladığı 100 kurbanlık koyunu dualarla Cumhuriyet Alanı’ndan Afrin’e yolladı.

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, devletin Afrin’de sürdürdüğü operasyonda hiçbir ihtiyacının bulunmadığını hatırlatarak “Devletimiz ordumuzun tüm ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak güç ve kuvvettedir. Bu sizlerin desteği manevi bir destektir. Allah bu desteği gösteren hemşerilerimden, bu işlere vesile olanlardan bin kere razı olsun” dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise önemli mesaj vererek “Düşmanımız korksun, dostumuz sevinsin. Askerimiz cephede, milletimiz cephe gerisinde destan yazıyor, birbirine kenetlenerek teröristlerle mücadele ediyor” diye konuştu.

Bozok Genç Girişimci Esnaf Derneği Başkanı Sinan Tokat, yeni kurulan derneklerinin ilk icraat olarak 100 kurbanlık koyun ile Afrin'deki Mehmetçiğe destek vermek olduğunu kaydetti.

Yozgat Belediyesi Mehter Takımı tarafından verilen konser ile başlayan programda dualar okunarak, kurbanlıklar Afrin’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

