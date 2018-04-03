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DESTEK SUNDULAR

YOZGAT’ta 6 Mayıs tarihinde yapılacak olan Yozgat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği seçimlerinde yeniden adaylığını ilan eden Latif Altın’a oda başkanları açık desteklerini sundular.

DESTEK SUNDULAR

YOZGAT’ta 6 Mayıs tarihinde yapılacak olan Yozgat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği seçimlerinde yeniden adaylığını ilan eden Latif Altın’a oda başkanları açık desteklerini sundular.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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DESTEK SUNDULAR

Yozgat’ta 13 bin aktif üyeye sahip, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin mevcut başkanı Latif Altın’ın yeniden adaylığını ilan etmesiyle birlikte, 27 oda başkanı Altın’a desteklerini sundu. Yozgat ESOB’da basın toplantısı düzenleyen 27 esnaf odası başkanı adına Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı bir açıklama yaptı. İlhami Bakıcı, 6 Mayıs tarihinde yapılacak oda seçimlerinde 27 oda başkanının, Latif Altın’a desteklerini sunduğunu bildirdi. İlhami Bakıcı, 4 yıllık görev süresi boyunca başarılı hizmetlere imza atan Altın’ın başta odaya müstakil bina kazandırmak olmak üzere, güzel hizmetleri yerine getirdiğini ifade etti. İlhami Bakıcı, “Seçimlerde şu anda burada hazır bulunan 27 oda başkanı olarak Altın’ı desteklediğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Seçimler tüm esnafımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

 

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