Destek protokolü

TUBİTAK Elektromobil ve TEKNOFEST Robotaksi yarışlarına katılacak olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerince kurulan BeeM Takımının giderlerini karşılamak üzere Boğazlıyan Belediyesi de sponsor oldu. Daha önce imzalanan protokol kapsamında elektrikli otomobil yapımına sponsor olan Çekerek Belediyesi’nin yanı sıra Boğazlıyan Belediyesi ile de sponsorluk protokolü yapıldı. Boğazlıyan Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Boğazlıyan İlçe Belediye Başkanı Gökhan Coşar katıldı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrenciler tarafından kurulan BeeM takımı, bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Gebze’de düzenlenecek olan elektrikli otomobil yarışlarına katılacak. Bu yarışlarda elektrikli aracın bütün alt parçaları, motor, motor sürücüsü, araç MK kontrol sistemi, batarya yönetim sistemi ve otonom sürüş yazılımları, öğrenciler tarafından tamamen yerli ve milli ürünler kullanılarak tasarlanıp geliştirilecek. Gençlerin teknolojiye ilgisini artırarak Türkiye’de millî teknoloji üretimini teşvik etmeyi hedefleyen TEKNOFEST yarışlarında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, projeye sağlamış oldukları desteklerden dolayı Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a teşekkür etti. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, yarışlara katılacak öğrencilerin hem Yozgat Bozok Üniversitesi’ni hem de Boğazlıyan Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil edeceğine, yarışmalarda başarılı olarak derece elde edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi.