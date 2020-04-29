Destek protokolleri imzalanıyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, üretim yapacak yatırımcıları desteklemek amacıyla korona virüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, başvuruda bulunan ve projeleri onaylanan yatırımcılarla bir araya gelerek, hibe sözleşmelerinin imzalandığını kaydetti. Türker, Yozgat’ta son olarak onaylanan yatırım projelerinin toplam maliyetinin 34 Milyon lira olduğunu söyledi. Türker, ‘’51 projeye yüzde 65 oranında hibe desteği verilecektir. Bu kapsamda onaylanan projelere yaklaşık 22 Milyon lira ödeme yapılacaktır’’ dedi.