Destek Projesi tanıtıldı

Okul Destek Projesi 2017 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını ve Yozgat'ın da pilot il olarak belirlendiğini hatırlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat'ta dezavantajlı öğrencilerin kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yozgat'ta çocuklar için yapılan hizmetin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Neşeli, "Dezavantajlı bu çocuklarımızın mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Birçoklarının belki eğitim materyalleri alabilmesi, birçoklarının kültürel ve sanatsal alanlarda yetenek kazanabilmesi belki aileleri tarafından geciktirilecek belki de yapılamayacaktı. Bizler ‘Okul Destek Projesi’ ile ilk etapta 85 öğrenci üzerinde çalışarak bu çocuklarımızın kültürel ve sanatsal anlamda desteklenmelerini ve kendilerinin bu noktada bir sanat dalı ile ilgilenmelerini spora merak salmalarını ve böylelikle zamanlarını daha nitelikli geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor" dedi.