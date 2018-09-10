Destek projesi konuşuldu

Toplantıya, Ankara, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum, Sivas, Çankırı ve Uşak İlinden proje ile ilgilenen iki koordinatör katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Okul Destek Projesi’nden, ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocukları faydalandırıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik destek sağlanıyor. Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 23 pilot ilde başlatılan projenin, 100 günlük eylem planı çerçevesinde 81 ile yaygınlaştırılacağı kaydedildi. Toplantıda, Bakanlık ile UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde ülkemizde kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması için geliştirilen Sosyal uyum programı ele alındı. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklenen çocuklara, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak da desteklemek için bakanlık tarafından başlatılan ve 23 pilot ilde uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek uygulamasının kapsamı konuları ele alındı. Diğer illere örnek teşkil etmek amaçlı yapılan çalışmaların sunumu gerçekleştirildi. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ülkemizde 22 milyon 883 bin 288 çocuğun yaşamakta olduğunu hatırlatarak, bu çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak, sağlıklı gelişimini temin etmeye yönelik ciddi adımların atılmakta olduğunu söyledi. Neşeli, ‘’Ülke genelinde 14 bin çocuğa ev tipi kuruluşlarda bakım verilmektedir. 5 bin 992 çocuk koruyucu aile hizmetinden faydalanmaktadır.114 bin 802 çocuk kendi aileleri yanında SED hizmetinden faydalandırılmaktadır. Ülkemiz çocukları haricinde yaşamlarını sürdüren 3,9 milyon mülteci 1,7 milyon çocuğa da hizmetler götürülmektedir. Ülkemiz genelinde kamp dışında yaşamlarını sürdüren sığınmacı çocuklara Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla Sosyal Uyum Programını hayata geçirmiştir. Bu uyum programları ile çocuk ve ailede savaşın ve mülteciliğin etkileri en aza indirgenmeye çalışılmıştır’’ dedi.