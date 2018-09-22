Okul Destek Projesinden yararlan çocuklar, Hükümet Konağı içerisinde kurdukları platformda bin kişiye aşure dağıttı. Okul Destek Projesi Yozgat İl Koordinatörü Teoman Başal, ‘’Aşure Günü, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın simgesidir. Farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu bu tat şüphesiz ki bize en büyük örnektir. Bizler de çocuklarımızla birlikte Hükümet Konağına gelen misafirlere aşure tatlısını dağıtarak, onların da bu bilince ulaşmasını amaçladık’’ dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ise, ‘’Aşure günü, yani Muharrem Ayı'nın 10. Günü, İslam dünyasında büyük öneme sahip zira hem bugün yaşananlar hem de bu gün için nakledilen rivayetler, Aşure günün önemini arttırıyor. Biz de bugün Okul Destek Projesinden yararlanan çocuklarımızla birlikte Hükümet Konağına gelen vatandaşlarımıza aşure dağıtımı gerçekleştirdik’’ diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammet Mustafa Çetiner de, ‘’İlk defa tanımadığım insanlara aşure dağıttım. Bir başkasına karşılık beklemeden iyilik yapmak gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Bize bu imkanı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.