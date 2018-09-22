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Destek Projesi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam, imkânları sunmak amacıyla yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler doğrultusunda aşure günü etkinliği yapıldı.

Destek Projesi

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam, imkânları sunmak amacıyla yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler doğrultusunda aşure günü etkinliği yapıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Destek Projesi

Okul Destek Projesinden yararlan çocuklar,  Hükümet Konağı içerisinde kurdukları platformda bin kişiye aşure dağıttı. Okul Destek Projesi Yozgat İl Koordinatörü Teoman Başal, ‘’Aşure Günü, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın simgesidir. Farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu bu tat şüphesiz ki bize en büyük örnektir. Bizler de çocuklarımızla birlikte Hükümet Konağına gelen misafirlere aşure tatlısını dağıtarak, onların da bu bilince ulaşmasını amaçladık’’ dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ise, ‘’Aşure günü, yani Muharrem Ayı'nın 10. Günü, İslam dünyasında büyük öneme sahip zira hem bugün yaşananlar hem de bu gün için nakledilen rivayetler, Aşure günün önemini arttırıyor. Biz de bugün Okul Destek Projesinden yararlanan çocuklarımızla birlikte Hükümet Konağına gelen vatandaşlarımıza aşure dağıtımı gerçekleştirdik’’ diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammet Mustafa Çetiner de, ‘’İlk defa tanımadığım insanlara aşure dağıttım. Bir başkasına karşılık beklemeden iyilik yapmak gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Bize bu imkanı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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