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Destek projelerine yakın takip

YOZGAT İş-Kur tarafından hazırlanan engelli ve eski hükümlülerin faydalandığı hibe projeler, kurumun uzman ekibi tarafından denetlenerek, projelerin geldiği aşamalar yakından takip ediliyor.

Destek projelerine yakın takip

YOZGAT İş-Kur tarafından hazırlanan engelli ve eski hükümlülerin faydalandığı hibe projeler, kurumun uzman ekibi tarafından denetlenerek, projelerin geldiği aşamalar yakından takip ediliyor.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Destek projelerine yakın takip

İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, “Hibe Projelerimizden yararlanan girişimcilerimizi İl Müdürlüğümüzün Denetim Ekibinde görev alan personellerimiz ziyaret ediyor. 2018 yılının son denetim görevlerini yerine getiriyor” dedi. 
İşkur Müdürü Yıldız, hibe desteğinin işgücü piyasasında kendilerine zor yer bulabilen dezavantajlı konumda bulunan vatandaşlarımız için oldukça büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Yıldız, “Bu desteklerden yararlanan çok sayıda engelli ve eski hükümlü vatandaşımızın olması bizleri son derece memnun ediyor” şeklinde konuştu. 
Yıldız, engelliler tarafından hazırlanan projelere 50 bin liraya kadar, eski hükümlülerin hazırladıkları projelere yönelik ise brüt asgari ücretin 15 katı tutarı olan 30 bin 442 liraya kadar hibe desteği sağlanacağı bilgisini verdi. 
 

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