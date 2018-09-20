Destek Programları anlatılacak

Başvuru yapmak isteyen okul yöneticileri, öğretmen ve konuya ilgi duyanların katılımına açık olan toplantıda, katılımcıların sorularına da cevap verilecek. Yozgat Valiliği Konferans Salonunda bugün saat 13:30’da başlayacak toplantıda, daha önce gerçekleştirilen faaliyetlerdeki deneyimler ışığında, önümüzdeki etkinlik döneminde yapılacak çalışmalar ele alınacak. Konuşmacı Böyükata, ‘’Yozgat'ta geçen eğitim-öğretim yılı içerisinde TÜBİTAK-4006 programı kapsamında desteklenen 110 farklı okulda fuar gerçekleştirildi. Etkinliklerin niteliğinin artırılarak Yozgat ve ilçelerinde yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri de tartışacağız’’ dedi.