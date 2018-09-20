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Destek Programları anlatılacak

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Fuarları Destekleme Programı hakkında genel değerlendirmelerde bulunup,  proje başvurusu yapılırken dikkat edilecek hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Destek Programları anlatılacak

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Fuarları Destekleme Programı hakkında genel değerlendirmelerde bulunup,  proje başvurusu yapılırken dikkat edilecek hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Destek Programları anlatılacak

Başvuru yapmak isteyen okul yöneticileri, öğretmen ve konuya ilgi duyanların katılımına açık olan toplantıda, katılımcıların sorularına da cevap verilecek. Yozgat Valiliği Konferans Salonunda bugün saat 13:30’da başlayacak toplantıda, daha önce gerçekleştirilen faaliyetlerdeki deneyimler ışığında, önümüzdeki etkinlik döneminde yapılacak çalışmalar ele alınacak. Konuşmacı Böyükata, ‘’Yozgat'ta geçen eğitim-öğretim yılı içerisinde TÜBİTAK-4006 programı kapsamında desteklenen 110 farklı okulda fuar gerçekleştirildi. Etkinliklerin niteliğinin artırılarak Yozgat ve ilçelerinde yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri de tartışacağız’’ dedi. 

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