DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

YOZGAT, Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, sonuç odaklı programları doğrultusunda yeni programını ilan etti. Bölgede gelişecek yatırım potansiyelini harekete geçirmek, yatırım fikirlerini yönlendirmek, bölgenin kalkınması, rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla 2020 yılı fizibilite destek programının ayrıntıları da belli oldu. Fizibilite destek programının dört ayrı önceliğinin bulunduğu belirtildi. Bu önceliklerden ilkini, üretimde katma değerin, süreç ve kaynak verimliliğinin artırılması, sanayide dijital dönüşümün sağlanması, pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi, orta-yüksek, yüksek teknolojili ara ürün/ürün üretilmesinin sağlanması amacıyla yapılacak yatırımların desteklenmesi oluşturdu. İkinci olarak, turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi, kültürel değerlerin korunması, turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik yatırımlar desteklenecek. Kırsal alanda kaynak verimliliğinin artırılması, dezavantajlı grupların istihdamı, tıbbi aromatik, organik tarım ürünlerinin üretimi, pazarlanması, katma değerli tarım, hayvancılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik yatırımlara da destek verilecek. Bölge ve ülke için aciliyet arz eden, salgın, afet gibi durumlara özel konularda yapılacak yatırımların da destekleneceği bildirildi.



KAYNAK TUTARI

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının bir Milyon lira olduğu, değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu için azami 100 bin lira destek alabileceği bildirildi. Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranının ise, kamu kurumları için asgari yüzde 25, azami yüzde 100, kamu kurumu olmayan uygun başvuru sahipleri için ise asgari yüzde 25, azami yüzde 75 olarak belirlendi. 2020 Yılı Fizibilite Destek Programı başvuru döneminin, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde 30 Ekim 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebileceği duyuruldu.